Uczestnicy dają z siebie wszystko na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", by jak najlepiej zaprezentować się przed jurorami. Jednak "cztery dziesiątki", o których każdy marzy nie dają gwarancji awansu do kolejnego odcinka. Liczy się również głos widzów. Tym razem szczęścia zabrakło Marcinowi Rogacewiczowi i Agnieszce Kaczorowskiej. Co o tym, co wydarzyło się w odcinku sądzą Katarzyna Zillmann i Janja Lesar?

Zillmann i Lesar o odpadnięciu Kaczorowskiej i Rogacewicza z "TzG"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar doskonale radzą sobie w duecie. Ich gorące pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami" ponownie zachwyciły jurorów i widzów. Panie znalazły się na szczycie tabeli według jurorów i mogły liczyć również na wsparcie w głosowaniu telewidzów. Niestety dla Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej był to ostatni wieczór w wyścigu po "Kryształową Kulę". Tuż po ogłoszeniu werdyktu, tancerka nie potrafiła ukryć emocji, a w mowie pożegnalnej poruszyła temat hejtu i swojego związku z aktorem. Fani pary, chociaż byli zdumieni wynikiem głosowania, nie szczędzili krytycznych słów Kaczorowskiej i Rogacewiczowi odnośnie zachowania w programie. Jak to, co wydarzyło się w "Tańcu z Gwiazdami" komentują Katarzyna Zillmann i Janja Lesar?

Szok, wielki szok. Nikt się nie spodziewał, każdego szkoda. Świetnie tańczyli, są świetną parą zgrani, fajni.. straszne... powiedziała Janja w rozmowie z Party.pl.

Z kolei Katarzyna Zillmann zauważyła:

Format tego programu jest naprawdę brutalny... To nie jest nic tak bardzo wymiernego jak w sporcie czy tańcu turniejowym. Tutaj masz całą otoczkę, której nie da się policzyć

Cały wywiad z uczestniczkami "Tańca z Gwiazdami" na temat Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza znajdziecie w wideo powyżej.

