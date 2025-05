Finał 7. edycji „Sanatorium miłości” pełen był emocji i niespodzianek. Choć wielu spodziewało się, że to zakochany Stanley zdobędzie tytuł króla turnusu, decyzja kuracjuszy zaskoczyła wszystkich. Koronę otrzymał Zdzisław, który w poruszającej rozmowie z nami wyznał, że do dziś nie rozumie, czym zasłużył na ten zaszczyt.

Zaskoczenie, niedowierzanie i mieszanka skrajnych emocji – tak można opisać reakcję Zdzisława po ogłoszeniu wyników finału 7. edycji „Sanatorium miłości”. Choć to właśnie on został wybrany królem turnusu, sam zainteresowany przyznał, że wciąż nie potrafi pojąć, dlaczego to jego wskazali pozostali kuracjusze. Dla Zdzisława bardziej oczywistym kandydatem był Stanley, który tworzył zakochaną parę z Ulą – nową królową turnusu.

Skoro królowa siedzi na tronie Ula, no to normalne, że Stanley powinien być królem. Skoro to jest para, która się zakochała w sobie. No, tak by wypadało, nie? A tu taka niespodzianka, Dziniu królem. No, szok był dla mnie ogromny

przyznał otwarcie.