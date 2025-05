Chociaż siódma edycja "Sanatorium miłości" już się zakończyła, to emocje wokół uczestników i wydarzeń z finałowego odcinka jeszcze nie opadły. Teraz Ula, która została Królową Turnusu, w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy jej rodzina poznała już z Stanleya, a przy okazji skomentowała wybór swoich kolegów, którzy wskazali właśnie ją na Królową Turnusu.

Dokładnie 4 maja 2025 roku Telewizyjna Jedynka wyemitowała ostatni odcinek siódmej edycji programu dla samotnych seniorów. W wielkim finale "Sanatorium miłości" zostali wybrani Król i Królowa Turnusu. Głosami pozostałych uczestników tytuł Królowej Turnusu trafił do Uli, co mocno oburzyło niektóre uczestniczki. Małgorzata i Anna zostały skrytykowane po finale "Sanatorium miłości"- internauci ostro podsumowali ich zachowanie wobec Uli.

Teraz Ula w rozmowie z Party.pl odniosła się wydarzeń z ostatniego odcinka i zdradziła, że nie spodziewała się tego, że zostanie Królową Turnusu.

Ula przed naszą kamerą zdradziła, że to nie tytuł był dla niej najważniejszy.

Nie liczyłam absolutnie na ten tytuł. Uważam, że to, co znalazłam w programie: bliskość Stanleya, miłość to było i tak dla mnie zaszczytne bo jadąc tam myślałam sobie ''Boże, cały świat mężczyzn, ja nie natrafiłam na tą miłość, a z szóstki mam wybrać?'' To jest aż nierealne, to jest tak małe prawdopodobieństwo jak wygrać w totolotka, a tu okazuje się, że życie pisze inne scenariusze

dodała.