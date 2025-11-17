Doda została nagrodzona statuetką "Gwiazda Dekady" z okazji 10-lecia Party.pl. To wyróżnienie potwierdza jej silną pozycję oraz znaczący wpływ na polską scenę muzyczną w ostatnich dziesięciu latach. Odbiór nagrody był idealną okazją do zadania artystce kilku pytań. Podczas rozmowy nie zabrakło humoru i szczerych wyznań.

Doda o byciu damą

Doda jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Jej największe hity od lat podbijają listy przebojów, a koncerty dostarczają publiczności najwyższą dawkę emocji. Nic więc dziwnego, że to właśnie w jej ręce trafiła statuetka "Gwiazdy Dekady", którą otrzymała podczas spotkania z okazji 10-lecia Party.

Przy okazji odbioru nagrody artystka wzięła udział w spotkaniu z fanami i udzieliła nam szczerego wywiadu. Podczas rozmowy wyszło na jaw między innymi, czy Doda uważa się za damę.

Ja nie jestem - mimo, że mój toczek może zmylić - nie jestem, nigdy nie byłam i nie aspiruję do bycia damą. Dla mnie to kojarzy się z kimś, kto jest dyplomatyczny, kto jest miły dla wszystkich, kto woli zachować prawdę dla siebie niż kogoś urazić. To nie chodzi o to, że ja chcę kogoś urazić - nie zawsze. Tylko ja mam silną potrzebę bycia z dala od tej pozy sztucznej, od fałszywego umizgiwania się, od dwulicowej uprzejmości, która nie ma nic wspólnego z tym, co kto naprawdę myśli wyznała.

Całość rozmowy dostępna w naszym wideo.

Doda szczerze o byciu singielką. Żałuje wielu wydarzeń z przeszłości Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: