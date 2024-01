Waldemar w programie "Rolnik szuka żony" urządził niemałe rewolucje. Wydawało się, że Ewa to wybranka jego serca, ale w ostatniej chwili rolnik zdecydował się na Dorotę. W rozmowie z Party.pl postanowił się jednak otworzyć i powiedzieć, co z perspektywy czasu chciałby zmienić.

Reklama

Waldemar z "Rolnik szuka żony" przyznaje się do błędu

Podczas emisji "Rolnik szuka żony" na Waldemara spadł duży hejt. W wywiadzie dla Party.pl, Waldemar przyznał, że dziś śmieszy go określenie "skandalista". Co prawda, przyznał się do popełnienia kilku błędów w programie, ale jednocześnie, uważa, że nie zasłużył na wcześniej wspomniane miano. Minęło trochę czasu od zakończenia nagrywek do randkowego programu TVP i Waldemar nabrał dystansu do określania go w negatywny sposób. Jak komentuje swoje zachowanie przed kamerami?

Zdarzyło mi się podjąć złe decyzje(...) wiele rzeczy źle powiedziałem, zaufałem, ale rzeczywistość okazała się inna - przyznaje rolnik.

Waldemar podkreślił tym samym, że nie interesuje go opinia innych oraz, że dla niego najważniejsze jest oczywiście to, jak wygląda jego relacja z Dorotą. Wyraźnie boli go to, że ludzie w dalszym ciągu zarzucają mu brak szczerości i to, że za wszelką cenę chciał być w finale "Rolnik szuka żony".

Nie wybrałem Dorotki jako koło zapasowe

Waldemar zaakcentował również to, że finał był już jakiś czas temu, a on nadal jest szczęśliwy u boku Dorotki. Zwracając się do hejterów powiedział, że musi ich zmartwić, ale nie zamierza rozstawać się z wybranką. Jest też bardzo zły na to, że ludzie nie pozwalają się im cieszyć szczęściem i para często dostaje negatywne komentarze pod swoimi zdjęciami.

Ludzie nadal plują jadem, kwasem takim - komentuje rolnik.

Co jeszcze zdradził nam Waldemar z "Rolnik szuka żony"? Zachęcamy do obejrzenia naszego nowego wywiadu.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" został zapytany o dziecko. Zdradził płeć

Facebook/Rolnik szuka żony