Waldemar podczas programu "Rolnik szuka żony" zrobił wszystkim niemałą niespodziankę, wybierając Dorotę, aby to z nią spędzić resztę życia. Teraz para spędza wiele wspólnych chwil, którymi chętnie dzielą się z fanami.

Program "Rolnik szuka żony" połączył Waldemara i Dorotę. Co dalej z ich przyszłością? W rozmowie z Party.pl rolnik odpowiedział na pytanie, czy chciałby mieć więcej dzieci i czy rozmawiał z Dorotą na ten temat.

Para nie ma jeszcze wybranego idealnego momentu, kiedy chcieliby mieć dziecko. Rolnik powiedział, że na pewno nie chciałby za długo czekać. Waldemar podczas rozmowy wyjawił także, czy chciałby mieć syna, czy córkę.

Córeczkę bym chciał, szczerze powiedziawszy. To też jest ponoć fajne. Mam syna, to miłość ojca do syna już poznałem. Do córki jeszcze nie, a bym chciał

- powiedział Waldemar.