Iwona Pavlović pojawiła się w kolejnym już odcinku programu "Własnym głosem". Joanna Racewicz zaprosiła jurorkę "Tańca z Gwiazdami", aby przed kamerami opowiedziała o swoim życiu i pracy w tanecznym show. Nie zabrakło pytań o przeszłość Iwony Pavlović i jej pierwszego męża, z którym spędziła blisko dwadzieścia lat. Jurorka ujawniła, dlaczego jej małżeństwo nie przetrwało.

Iwona Pavlović szczerze o pierwszym mężu

Iwona Pavlović to prawdziwa ikona "Tańca z Gwiazdami". To właśnie już od pierwszej edycji ocenia uczestników tanecznego show. "Czarna Mamba" zawsze stanowczo komentuje występy gwiazd i nie boi się przyznawać im najniższe noty. Komentarze jurorki często wywołują ogromne emocje wśród widzów. Tak też było całkiem niedawno, kiedy to nawet Agata Młynarska nie wytrzymała po słowach Iwony Pavlović do Katarzyny Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami".

Jedno jest pewne, Iwona Pavlović wzbudza ogromne emocje, dlatego nie mogło jej zabraknąć w programie "Własnym głosem" Joanny Racewicz. W programie nie zabrakło pytań o prywatne życie jurorki. Dziś Iwona Pavlović tworzy szczęśliwe małżeństwo z Wojciechem Oświęcińskim, ale wcześniej jej mężem był Arkadiusz Pavlović. Teraz jurorka zdradziła, dlaczego jej pierwsze małżeństwo się rozpadło i jak dziś wyglądają ich relacje.

Przejście od miłości między kobietą a mężczyzną do miłości, jak brat i siostra. To jest takie dziwne, bo mam wrażenie, że my się lubimy z Arkiem do dzisiaj. Czasami się spotykamy na turniejach - on gdzieś sędziuje, ja sędziuję. Był gościem na moim weselu, znam jego żonę, jego córkę. My się rozstaliśmy - trudno powiedzieć w zgodzie. My z Arkiem przeżyliśmy kawał fajnego życia i takie dobre momenty i złe, lata w Anglii trudne, ale takie twórcze, tańce, zwycięstwa, porażki, sukcesy - wszystko. Więc jak się rozstawaliśmy, podjęliśmy decyzję, że jednak zamykamy ten rozdział uwierz mi i Arek i ja płakaliśmy ponieważ coś się skończyło, coś zamykaliśmy. wyznała przed kamerą.

