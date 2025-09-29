W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami", podczas którego świętowano także jubileusz 20-lecia programu, Wiktoria Gorodecka odpięła wrotki! Jej żywiołowy quickstep oraz zachowanie tuż po występie spotkały się z dużymi emocjami. Jedni byli zachwyceni "szaleństwem" aktorki, inni nie zostawili na niej suchej nitki. Co na to sama zainteresowana?

Reklama

Gorodecka i jej "wycie" w "Tańcu z Gwiazdami"

Wiktoria Gorodecka już po 1. odcinku "Tańca z Gwiazdami" wyrosła na cichą faworytkę widzów! Drugi odcinek tylko to potwierdził - aktorka i Kamil Kuroczko zachwycili swoim pasodoble. Trzeci zostawił u widzów mieszane uczucia. A to wszystko za sprawą szalonej choreografii do quickstepa, którego wykonali oraz wilczego "wycia" tuż po zakończeniu show.

Przepraszam, ja chciałabym zrobić jedną rzecz. Przyśniło mi się coś dzisiaj. I chciałabym, żebyśmy wszyscy razem to zrobili, jeżeli można oczywiście. I teraz jak ja policzę, to wszystkie pragnienia, tęsknota za szaleństwem, za młodością, za Tańcem z Gwiazdami, dobra? zaapelowała Wiktoria do widzów w studiu prosząc ich o powtórzenie dźwięku

Zachowanie Gorodeckiej podzieliło fanów

W tym przypadku widzowie podzielili się w swoich ocenach. Na Instagramie, pod filmem z występu, czytamy:

Dwa odcinki Wiktoria była mój number one, dziś trochę czułam zażenowanie

To tej pory mi się podobali. Dziś nie. Nie kupuje tego

Taniec super ale przedstawienie po niepotrzebne.

Gorodecka tłumaczy się z szalonego zachowania w "Tańcu z Gwiazdami"

Co na to Wiktoria oraz Kamil Kurczko? W rozmowie z Party.pl aktorka, znana m.in. z serialu "Profilerka" w TVP krótko skomentowała:

To był wyjątkowy wieczór, dlatego pozwoliłam sobie na odrobinę szaleństwa, nie tylko w choreografii mówi nam Wiktoria

Kamil miał nieco inne spojrzenia na ich występ. Posłuchajcie sami - fragment rozmowy wyżej, a całość na naszym kanale na YouTubie.

Reklama

Zobacz także: Najpierw Musiał, teraz on. Komentarz Zdrójkowskiego po występie Karolaka w "Tańcu z gwiazdami" już jest hitem sieci