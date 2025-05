Aneta Zając to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych. Popularność zdobyła dzięki roli Marysi Radosz w serialu "Pierwsza miłość", z którą widzowie kojarzą ją od wielu lat. Jej urok osobisty, talent aktorski oraz konsekwencja w budowaniu kariery sprawiły, że zyskała sympatię tysięcy widzów. W 2014 roku postanowiła jednak spróbować swoich sił w zupełnie innej roli – jako uczestniczka tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Jej udział w programie okazał się prawdziwą sensacją.

Występ Anety Zając w pierwszej edycji "Taniec z Gwiazdami" emitowanej przez telewizję Polsat był pełen emocji, wzruszeń i spektakularnych choreografii. Partnerował jej utalentowany tancerz Stefano Terrazzino, z którym od samego początku stworzyła zgrany i niezwykle harmonijny duet.

Finał programu odbył się 23 maja 2014 roku i był pełen emocji. Aneta Zając i Stefano Terrazzino zmierzyli się z Joanną Moro i Rafałem Maserakiem. Ostatecznie to Aneta zdobyła "Kryształową Kulę", stając się pierwszą kobietą, która wygrała nową odsłonę show w Polsacie.

Po latach postanowiliśmy zapytać Anetę Zając, jak wspomina udział w "Tańcu z Gwiazdami". Co się okazuje, najtrudniejsze było odnalezienie się w szarej rzeczywistości po zakończeniu pierwszego sezony tanecznego show.

Pamiętam, że jak była emisja ostatniego odcinka i ogłoszenie wyników, to ja miałam tak mieszane uczucia, bo z jednej strony bardzo się cieszyłam, bo przecież wygraliśmy. To była niesamowita euforia i wdzięczność, ale z drugiej strony miałam z tyłu głowy, że przecież to jest koniec

- wyjawiła Aneta Zając.