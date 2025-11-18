Za nami emocjonalny finał "Tańca z Gwiazdami", który zakończył się wielkim triumfem Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Nie wszyscy jednak uważają, że to zasłużona wygrana. Tomasz Wygoda wymownie podsumował influencerów, którzy zwyciężali program.

Tomasz Wygoda o wygranej Bagiego w "Tańcu z Gwiazdami"

W wielkim finale 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" punktacja jurorów wyglądała następująco:

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko - 120 punktów;

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka - 118 punktów;

Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska - 112 punktów.

W połączeniu z głosowaniem widzów, okazało się, że Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko spadli w rankingu na trzecie miejsce, a Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska uplasowali się na pierwszej pozycji, wygrywając program. Jednocześnie obie edycje, które odbyły się w 2025 roku, zostały zdominowane przez influencerów, ponieważ w 16. edycji "kryształowa kula" trafiła w ręce Marii Jeleniewskiej. Zarówno pierwsza jak i druga wygrana wzbudzała w sieci ogromne emocje. Tomasz Wygoda zapytany o influencerów i wsparcie od widzów, jakie otrzymują, odpowiedział:

(...) Może producenci, może organizatorzy będą patrzyli jak się to wszystko zmienia. Skoro tak bardzo przesuwa się ta decyzyjność w kierunku tych instagramowo- tiktokowych przestrzeni (...), to ja bym chciał, żebyśmy mieli my przynajmniej w finale trochę więcej do powiedzenia jako jury

