Julia Żugaj w rozmowie z Party.pl skomentowała swoją relację z Kacprem Dworniczakiem. Czy po raz pierwszy potwierdziła, że jest w związku? Młoda gwiazda otworzyła się przed kamerą.

Julia Żugaj jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek i piosenkarek. Jeszcze większą popularność przyniósł jej udział w "Tańcu z Gwiazdami". Młoda artystka zachwycała w parze z Wojciechem Kuciną i razem zajęli wysokie drugie miejsce w finale piętnastej edycji show. Wiadomo również, że Julia Żugaj jest jedną z gwiazd, które zobaczymy w najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a to oznacza, że ostatni czas jest dla niej naprawdę intensywny. W ostatnim czasie sporo plotkuje się również o życiu prywatnym gwiazdy. Już w kwietniu Julia Żugaj i uczestnik "Mam talent" polecieli razem do Wenecji i od tamtej chwili artystka często pokazuje wspólne kadry z Dworniczakiem. Teraz reporter Party.pl zapytał Julię dlaczego do tej pory nie potwierdziła, lub nie zdementowała plotek na temat tej relacji.

Mimo tego, że z Kacprem mamy wspaniałe momenty, wspaniałe wspomnienia i chcę się nimi dzielić z moją publicznością bo absolutnie nie chciałabym go ukrywać nigdy to nie chcę jakiegoś oświadczenia dawać, absurdalne by to było samo w sobie więc po prostu krok po kroku sobie w tym trwamy

dodała.