Program "Love Island" był prawdziwym hitem stacji Polsat i wylansował mnóstwo uczestników, którzy do dziś z powodzeniem prowadzą swoją karierę w social mediach. Jedną z najbardziej zapamiętanych przez widzów bohaterek jest Weronika Gronczewska, którą fani poznali w 8. edycji show. Teraz w rozmowie z naszą reporterką uczestniczka otworzyła się na temat swojego udziału w "Love Island". Jak wspomina tę przygodę?

Weronika Gronczewska o "Love Island". Czy program jest reżyserowany?

Fani programów rozrywkowych często zastanawiają się nad kulisami powstawania reality show. Często pojawiają się wśród nich głosy, że tego typu programy są w dużej mierze reżyserowane. A jak jest naprawdę? Całą prawdę na ten temat zdradziła w naszej rozmowie Weronika Gronczewska z 8. edycji "Love Island".

Tam się tyle dzieje, że ciężko jest to wyreżyserować. Mną na pewno nie dało się reżyserować - zaczęła Weronika

Co więcej wyjawiła w tej kwestii? Wszystkich szczegółów dowiecie się naszego materiału wideo powyżej! A jeżeli chcecie zobaczyć całą rozmowę z Weroniką, to jest ona dostępna na naszym kanale Youtube. Link znajdziecie poniżej.

