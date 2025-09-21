Wszyscy nad tym się zastanawiali, teraz już nie ma wątpliwości. Weronika ujawniła prawdę o "Love Island"
Weronika Gronczewska w rozmowie z naszą reporterką ujawniła kulisy programu "Love Island". Odpowiedziała między innymi na jedno z najbardziej nurtujących pytań - czy program jest reżyserowany? Teraz już wszystko jest jasne. Zobaczcie, co powiedziała przed naszą kamerą.
Program "Love Island" był prawdziwym hitem stacji Polsat i wylansował mnóstwo uczestników, którzy do dziś z powodzeniem prowadzą swoją karierę w social mediach. Jedną z najbardziej zapamiętanych przez widzów bohaterek jest Weronika Gronczewska, którą fani poznali w 8. edycji show. Teraz w rozmowie z naszą reporterką uczestniczka otworzyła się na temat swojego udziału w "Love Island". Jak wspomina tę przygodę?
Weronika Gronczewska o "Love Island". Czy program jest reżyserowany?
Fani programów rozrywkowych często zastanawiają się nad kulisami powstawania reality show. Często pojawiają się wśród nich głosy, że tego typu programy są w dużej mierze reżyserowane. A jak jest naprawdę? Całą prawdę na ten temat zdradziła w naszej rozmowie Weronika Gronczewska z 8. edycji "Love Island".
Tam się tyle dzieje, że ciężko jest to wyreżyserować. Mną na pewno nie dało się reżyserować
