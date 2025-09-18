Weronika Gronczewska z ósmej edycji "Love Island" w rozmowie z Party.pl skomentowała zamieszanie wokół Karoliny Gilon i Polsatu. Gilon przez wiele lat była gwiazdą stacji i to właśnie ona prowadziła randkowe show "Love Island". Niestety, program jakiś czas temu zniknął z anteny, a Polsat zakończył współpracę z Karoliną Gilon, która kilka miesięcy temu została mamą. Jak zwolnienie gwiazdy komentuje Weronika z "Love Island". Powiedziała wprost, czy chciałaby poprowadzić randkowe show.

Reklama

Weronika z "Love Island" szczerze decyzji Polsatu ws. Karoliny Gilon

Weronika Gronczewska była jedną z uczestniczek ósmej edycji "Love Island". W programie dała się poznać jako przebojowa i charyzmatyczna blondynka, która nie poddaje się w walce o swoje. W programie nie znalazła miłości, a po tym, jak jej faworyt stworzył parę z jej koleżanką, postanowiła odejść z programu. Po programie skupiła się na rozwijaniu swojego konta na Instagramie, a na dodatek zdecydowała się na ogromną zmianę w swoim wyglądzie. Weronika z "Love Island" przeszła totalną metamorfozę i dziś wygląda zupełnie inaczej niż w programie.

Ostatnio Weronika z "Love Island" w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedziała o swoim życiu, ale również skomentowała ostatnie wydarzenia wokół Karoliny Gilon, którą poznała w randkowym show. Jak ocenia zwolnienie Karoliny Gilon z Polsatu? Weronika Gronczewska stanowczo podsumowała decyzję stacji.

Było to słabe ze strony telewizji. Ja rozumiem umowy, ja rozumiem, że na macierzyńskim prawdopodobnie miała płaconą jakąś tam kwotę pieniędzy, ale każda kobieta ma prawo do tego żeby z dnia na dzień zdecydować się na macierzyństwo i nie powinna z tego powodu ponosić konsekwencji, a telewizja nam tylko i wyłącznie pokazała, że nic w tej kwestii się nie zmieniło. (...) My się z Karoliną bardzo lubimy, bardzo sobie kibicujemy. Ja też nieraz zostałam zwolniona z pracy ze względu na swój stan obecny życia bądź zmiany w prywatnym życiu i wiem, jak ona się czuła komentowała Weronika.

A czy chciałaby poprowadzić "Love Island" i widziałaby siebie w roli gospodyni randkowego show?

Myślę, że tak, ale telewizja to jest taka materia, która jest dość czysta i określona, ja się nie wklejam w te ramki bo jestem zbyt bezpośrednia, używam słów wulgarnych. Na tym polega mój kontent, na byciu sobą i ciężko byłoby mi udawać taką idealną wyznała przed kamerą.

Co jeszcze powiedziała nam Weronika z "Love Island"? Zobaczcie nasz materiał wideo.

Reklama

Zobacz także: Bolesne wyznanie Smoczycy z "Love Island". Wychowała się w dysfunkcyjnej rodzinie