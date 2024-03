Anita Sokołowska jest aktorką i reżyserką, a ostatnio musi znaleźć też czas na wielogodzinne treningi do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda "Przyjaciółek" doskonale sobie radzi na parkiecie i wygląda na to, że ma szansę znaleźć się w gronie najmocniejszych zawodników. A co dzieje się po treningach? Anita Sokołowska zdradziła całą prawdę!

Reklama

Anita Sokołowska o zachowaniu balansu między treningami i życiem prywatnym

Anita Sokołowska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim przyznała, że znalezienie równowagi między treningami a życiem prywatnym nie jest łatwe. Aktorka nie ukrywa też, że jej 9-letni syn Antoni jest dla niej ogromnym wsparciem i mocno jej kibicuje podczas kolejnych występów na żywo:

Mocno pracuje nad tym balansem. Jak wychodzę z sali treningowej to mam jeszcze 15 minut tylko dla siebie, a potem wsiadam w samochód i jestem mamą. Odbieram synka i robimy przyrodę, uczymy się do klasówki z historii, robię zakupy, gotuję zupę pomidorową, bawię się i gram w jakieś gry, z nim, planszowe. Łatwo nie jest. powiedziała wprost Anita Sokołowska

Gwiazda Polsatu, choć przyznaje szczerze, że nie jest łatwo, to dodaje też, że udział w programie "Taniec z Gwiazdami" jest dla niej ogromną frajdą i coraz bardziej jej się podoba:

Potem wracam do treningu po 22.00, oglądam nagrane filmiki i analizuje błędy i wyciągam wnioski. (...) Żeby nie było, to sprawia mi ogromną frajdę. Nawet nie myślałam, że tak się wkręcę. dodała aktorka

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Anitą Sokołowską na temat treningów do "Tańca z Gwiazdami" i balansu między życiem prywatnym, a zawodowym. Co jeszcze zdradziła gwiazda?

Reklama

Zobacz także: "Nigdy do końca nie wiem, którą wersję naszej choreografii zatańczymy”. Hakiel szczerze o występie Kaźmierskiej

Zobacz także