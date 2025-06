Wojtek Kucina, jeden z najbardziej wyróżniających się tancerzy młodego pokolenia. Po sukcesie w "Tańcu z Gwiazdami", jaki odniósł w parze z Julią Żugaj, tancerz zyskał nie tylko uznanie widzów, ale również wielu wiernych fanów. W rozmowie z Party.pl opowiedział szczerze o kulisach udziału w show, zdradzając, z czym naprawdę wiąże się życie na parkiecie popularnego formatu i czy widzowie mogą spodziewać się jego powrotu w kolejnych odsłonach programu.

Wojtek Kucina otwarcie o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

W 2024 roku Wojtek Kucina zadebiutował w 15. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie partnerował influencerce Julii Żugaj. Ich duet zdobył uznanie zarówno jurorów, jak i widzów, docierając aż do finału i zajmując drugie miejsce. W kolejnej, 16. edycji tanecznego show Polsatu Kucina wystąpił u boku dziennikarki RMF FM, Oli Filipek. Mimo zaangażowania i pozytywnych opinii duet odpadł z programu w szóstym odcinku. Ostatnio tancerz pojawił się na gali, podczas której rozmawiał z naszym dziennikarzem Party.pl o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami" gdzie nie ukrywał, że jest to dla niego ciężki, ale piękny okres.

Ten program uważam, że jest niesamowity i uważam, że strasznie uzależnia. To jest po prostu wieczny rollercoaster emocjonalny, ciężkie treningi, straszna harówa, pot, krew, łzy. W niedziele jest ten live, gdzie też jest milion emocji przez euforię, przez strach później znowu euforia, bo nie odpadłeś albo smutek trochę, bo odpadłeś powiedział Wojtek.

Wojtek Kucina został jeszcze zapytany o to, czy pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Koniecznie sprawdźcie w naszym materiale wideo powyżej, co tancerz miał do powiedzenia na ten temat.

