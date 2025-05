Mimo jej wieloletniego zapewniania, że nie da się namówić na udział w "Tańcu z Gwiazdami", wciąż pojawiają się takie pytania. Nie namówi Dody nawet Wojciech Kucina? Przed kamerami artystka zdradziła co myśli o utalentowanym tancerzu, któremu okazała zainteresowanie nawet na wizji.

Doda o "Tańcu z Gwiazdami" i Wojciechu Kucinie

Na udział w "Tańcu z Gwiazdami" Dodę namawiają media, fani a nawet Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Wojciech Kucina. Doda kolejny raz odpowiada wprost:

To nie jest moja zajawka, to nie jest mój konik, coś czym ja się pasjonuję. Uwielbiam przychodzić, oglądać, kibicować

I z tym, że Doda uwielbia przychodzić do programu, trudno się nie zgodzić. Kilka razy występowała jako gość specjalny, jednak w ostatnich edycjach częściej gości na publiczności, gdzie przygląda się zmaganiom uczestników. Zdjęcia Dody i Ibisza zrobione podczas przerwy w "TzG" stały się hitem sieci. Głośno również było o wypowiedziach Dody pod adresem Wojciecha Kuciny. Po jednym z odcinków, gdy opublikował ich wspólne zdjęcie, dopisał: "Zatańczyć przed Dodą wśród publiczności to prawdziwy zaszczyt. A zatańczyć z Dodą… to chyba dobry pomysł, jak sądzicie?". Sama Doda nie ukrywała zainteresowania uzdolnionym tancerzem. Nasza dziennikarka poruszyła ten temat w wywiadzie. Doda skwitowała to krótko. Wojciech Kucina będzie zawiedziony? Zobaczcie nową rozmowę z gwiazdą.

