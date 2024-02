Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Wojtek Gola z "Warsaw Shore" jest na językach fanów. Internautów interesują nie tylko jego relacje z Boxdelem, ale także jego zarobki. Gwiazdor odniósł się do obu spraw. Co nam zdradził? Sami zobaczcie!

Wojtek Gola lata temu zasłynął w kontrowersyjnym show MTV "Warsaw Shore". Od tamtego czasu jednak wiele się zmieniło. Kariera uczestnika nabrała szalonego tempa - szczególnie kiedy ten na dobre związał się ze światem freak fightów. Teraz internautów niezwykle ciekawi jego życie prywatne. Właśnie dlatego postanowiliśmy dopytać o fundamentalne kwestie. Ostatnio więc Wojtek Gola zdradził nam, dlaczego to Sofii skradła jego serce. Tym razem natomiast został zapytany o to, na co przeznaczył swoje pierwsze zarobione pieniądze.

Na lepszy sprzęt do nagrywania filmów wideo. Inwestycja, ponieważ między innymi miałem studio filmowe, więc jakby wszystkie pieniądze pakowałem przez lata w rozbudowę studia filmowego. Zdecydowanie, to były kamery, lepsze sprzęty do renderowania, do produkcji wideo, lampy, stabilizacja obrazu... Masa sprzętu.

wyznał.