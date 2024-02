Ostatnio było głośno o kastach i hierarchii, o której się mówi w kontekście mieszkania na Złotej 44 w Warszawie. Nie mogliśmy więc ominąć tego tematu, w rozmowie z Wojtkiem Golą, który mieszka w tym miejscu. Jak wiele nam zdradził? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Wojtek Gola o życiu na Złotej 44

Nie da się ukryć, że Wojtek Gola w polskim show-biznesie obecny jest od dawna. Lata temu zasłynął w kontrowersyjnym, imprezowym show MTV "Warsaw Shore". Obecnie jednak kojarzony jest ze światem freak fightów, na czym bazuje jego kariera. Nic więc dziwnego, że internauci interesują się jego życiem prywatnym. Szczególnie że ostatnio Wojtek Gola pokazał się na salonach ze swoją ukochaną, co wzbudziło spore kontrowersje w mediach. Teraz z kolei jest o nim głośno w kontekście mieszkania na legendarnej Złotej 44 w Warszawie. Gwiazdor został zapytany, o to czy obsługa jest gorzej traktowana, niż mieszkańcy. Szczerze odpowiedział:

Mieszkam na Złotej od około półtora roku i z moich obserwacji mogę powiedzieć, że ja tego nie zauważyłem, ponieważ nie mam takich znajomych, którzy by mieli takie podejście. Nie uważam też, że ochrona, czy też ludzie na recepcji są traktowani gorzej. To absolutnie. Ja i moi znajomi traktujemy ich z bardzo dużym szacunkiem. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tam mieszkają, też. wyznał.

A czy widoczne są wcześniej wspomniane kasty? Wojtek zdradził, co sądzi na ten temat! Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co miał do powiedzenia w tym temacie, koniecznie zobaczcie cały wywiad!