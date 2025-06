Jakim dziadkiem jest Michel Moran? Juror "MasterChefa" opowiedział nam o swojej miłości do wnuczki i dzieci oraz o relacji, które utrzymują mimo ogromnej odległości, która dzieli ich na co dzień.

Reklama

Michel Moran o wnuczce Elei

Michel Moran to francuski kucharz o hiszpańskich korzeniach, który od ponad dwóch dekad mieszka w Polsce. Decyzja o przeprowadzce tutaj była podyktowana miłością, jednak niedługo później mistrz kuchni rozwinął tu nie tylko karierę medialną ale przede wszystkim swój kulinarny biznes. W życiu prywatnym jest przede wszystkim szczęśliwym ojcem i dziadkiem. Chociaż o swojej rodzinie mówi wyjątkowo rzadko to od czasu do czasu dzieli się rodzinnymi zdjęciami. Kiedy Michel Moran cieszył się z narodzin wnuczki, internauci nie ukrywali poruszenia. Jakiś czas temu mieliśmy okazję zapytać go o rodzinne relacje. Ze szczególnym wzruszeniem mówił o swojej wnusi Elei, córeczce swojego syna Andrei i jego partnerki Marie.

Kiedy mam okazję się spotykać z nią, to rozpieszczam ją. Zabawą, kiedy się spotykamy rzadko to ja pierwszy raz okryję coś, co syn wie od dawna, ale dla mnie to jest wszystko nowe.

Na koniec dodał:

Ona jest słodka, piękna, my dziadkowie jesteśmy, żeby rozpieścić, dać przyjemność i uśmiech i tyle a do wychowania: rodzice.

Co jeszcze zdradził na temat rodzinnych relacji juror "MasterChefa"?

Zobacz także:

Reklama