Przy obecnej edycji "Tańca z gwiazdami" ogromne emocje budzą nie tylko same choreografie czy oceny jurorów, ale i to, co zdaniem widzów może dziać się za kulisami. Aż dwóm parom zarzucało się bowiem romans na planie! Jednym z duetów, który mierzy się z takimi plotkami, jest Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. Zapytaliśmy więc ich, jak oni podchodzą do tego typu zarzutów i przede wszystkim, jak na nie reaguje żona dziennikarza!

Kamil Baleja odpowiada na zarzuty dot. romansu na planie "Tańca z gwiazdami"

Choć niektórych może to zaskoczyć, pierwsze plotki o rzekomym romansie Kamila Balei i Magdaleny Perlińskiej pojawiły się, zanim jeszcze wystartował "Taniec z gwiazdami"! Punktem zapalnym okazało się ich pierwsze wspólne zdjęcie, za pośrednictwem którego zostali przedstawieni jako jedna z par nowej edycji. Potem lawina ruszyła i chociaż oboje są w szczęśliwych związkach, a dziennikarz ma żonę oraz dzieci, z każdym odcinkiem podejrzenia fanów narastały w sile.

Kamil i Magdalena próbowali w żartobliwy sposób odnosić się do spekulacji, ale to i tak ich nie uciszyło. Postanowiliśmy więc zapytać ich wprost, jak sobie z nimi radzą, a przede wszystkim, jak robi to żona dziennikarza radiowego!

Ostrzy noże. Już myśli sobie, jak mnie będzie rozczłonkowywać, gdzie zakopie zwłoki - stwierdził żartobliwie Baleja.

Okazuje się, że choć wielu podejrzewało Kamila i Magdę o dwuznaczne gesty, on w rzeczywistości bardzo krępował się przy tanecznej partnerce przez pierwsze tygodnie. Stwierdził jednak, że "Taniec z gwiazdami" ma to do siebie, że powinien wzbudzać w widzach mnóstwo emocji.

Mieliśmy odważną choreografię (w pierwszym odcinku - przyp. red.), ale też taki jest ten program - ma generować emocje. To, że udało nam się te emocje wygenerować, znaczy, że zatańczyliśmy, mimo wszystko, dobrze. (...) Te plotki się pojawiły nagle. (...) Teraz się z tego śmiejemy tak naprawdę. (...) Myślę, że już wszyscy wiedzą i zostali rozczarowani, że nie ma tego romansu

Kamil opowiedział również, co na początku słyszał od produkcji na próbach, a co wydało mu się trudne do spełnienia. Co dokładnie nam zdradził? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

