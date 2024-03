Relacja Roksany Węgiel i Kevina Mgleja kwitnie z dnia na dzień, choć nie jest im łatwo żyć w świetle reflektorów. Młoda wokalistka opowiedziała o trudnych początkach ich relacji z uwagi na jej ogromną popularność. Powiedziała o tym, po raz pierwszy.

Roksana Węgiel o początku związku z Kevinem

Tuż przed swoimi 18. urodzinami Roksana Węgiel ogłosiła, że jest w związku z osiem lat starszym Kevinem Mglejem. Od samego początku ich związek wzbudzał kontrowersje i był szeroko komentowany w mediach. Ukochany wokalistki musiał zmierzyć się z nagłym przypływem popularności, co nie było dla niego łatwe. Ostatnio Kevin Mglej podjął decyzje o wycofaniu się z mediów, twierdząc, że to nie jest świat dla niego. W rozmowie z młodą wokalistką reporter Party.pl postanowił dopytać ją o jej początki z narzeczonym oraz o to, jak Kevin czuł się z tym, że nagle stał się osobą publiczną.

Początek na pewno nie był dla niego łatwy, bo tak naprawdę nas związek wyciekł przypadkiem. Fani połączyli kropeczki przez jedno zdjęcie, gdzie było widać kawałek jego buta. Później stwierdziliśmy, że nie będziemy już tego ukrywać — powiedziała Roksana Węgiel.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, w którym Roksana Węgiel opowiedział o ludziach, którzy wciąż narzucają jej, jak ma żyć. Kevinowi również nie chcą dać spokoju.

