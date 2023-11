Weronika Marczuk jest prawniczką, producentką filmową i osobowością telewizyjną. Zasłynęła jako jurorka i uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Wiele osób kojarzy się również jako byłą żonę Cezarego Pazury. Przed laty zatrzymana została przez CBA. Agent Tomek oskarżył Marczuk o przyjęcie łapówki w wysokości 450 tysięcy złotych za pomoc w prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Sąd zwolnił ją za kaucją.

Weronika Marczuk w rozmowie z Party.pl zapytana o to, czy pamięta dzień zatrzymania przez CBA. Odpowiedziała, że oczywiście, że pamięta. Wyznała, że po latach wspomina ten dzień jak film.

Jak się dzieje coś z tobą, czego nie oczekujesz i nie rozumiesz, co się dzieje, to nie było dla mnie jakieś straszne. Ja w ogóle nie rozumiałam... śmiałam się przez dwa dni, ponieważ byłam przekonana, że to jest pomyłka. I tak się stało ostatecznie. To była pomyłka

- odpowiedziała na pytanie Weronika Marczuk.