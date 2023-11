Mimo upływu czasu od końca medialnej relacji Weroniki Marczuk i Cezarego Pazury, fani wciąż zastanawiają się, jak dzisiaj wyglądają ich relacje. Weronika Marczuk przyznała, że obecnie nie utrzymują kontaktu. Jak wyjaśniła nam przyczyny tego stanu rzeczy? Zobaczcie sami.

Związek Weroniki Marczuk i Cezarego Pazury był jedną z najbardziej medialnych relacji pierwszej dekady obecnego stulecia. Ówcześni małżonkowie byli obecni na pierwszych stronach gazet, udzielali wspólnych wywiadów i często pokazywali się razem publicznie.

A jak teraz, wraz z upływem lat, Weronika Marczuk ocenia relacje z byłym mężem? W jednym z wywiadów producentka filmowa przyznała gorzko, że Cezary Pazura nie utrzymuje z nią kontaktu. Dlaczego?

Być może ktoś nie lubi się rozstawać, albo nie umie po rozstaniu utrzymać dobrych stosunków. Bo my się rozstawaliśmy w bardzo dobrych stosunkach. To nie było tak, że to się od razu stało

- skomentowała Weronika Marczuk.