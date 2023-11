Weronika Marczuk w rozmowie Party.pl z naszą reporterką Urszulą Grabowską opowiedziała o ciążach i zabiegach in vitro. Wyznała nam również, czy wpłynęło to na to relację z córką i jak ją traktuje przez to, że była tak wyczekiwanym dzieckiem.

Weronika Marczuk opowiedziała o macierzyństwie

Weronika Marczuk wyznała, że zanim urodziła się jej córeczka Ania ciąż i poronień było więcej, niż wiele mediów przytacza. Marczuk opowiedziała również, że miała dziewięć razy in vitro.

Dziewięć in vitro to jest naprawdę bardzo dużo i ja o tym wiem, dlatego też nie boję się o tym mówić. Da się to przeżyć - wyznała Weronika Marczuk.

Prawniczka powiedziała nam, że namawia, aby nie rezygnować z in vitro, jeśli ktoś ma ochotę i chce trwać w swoim postanowieniu. Marczuk opowiedziała nam również, jaka jest jej córka Ania.

Ania 3,5 roku... naprawdę zarządza dziećmi. Teraz mieliśmy okazję być na spotkaniu, gdzie było 5,5 letnia dziewczynka, 7,5 i Ania i ona oczywiście: siadamy tu. Ty rób to ja robię tamto (...) Ania radzi sobie świetnie - powiedziała Marczuk.

Więcej szczegół z rozmowy z Weroniką Marczuk na temat macierzyństwa, znajdziecie w video, które zachęcamy obejrzeć.