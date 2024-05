Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony" był jednym z najbardziej barwnych postaci w programie. Nie ma co się dziwić, jego życie jest pełne pasji, a on sam nie może narzekać na nudę. W programie udało mu się odnaleźć miłość, a zaledwie pół roku później ogłosił, że ponownie zostanie tatą. Jakiś czas temu odwiedziliśmy Waldemara na jego posiadłości, gdzie oprowadził nas po najważniejszym zakamarku w jego domu — pokoju kinowym. Koniecznie sprawdźcie, co nam zdradził!

Waldemar z "Rolnika" o swojej pierwszej miłości

Waldemar to uczestnik 10. edycji miłosnego hitu TVP, w którym udało mu się odnaleźć miłość swojego życia Dorotę. Para już niedługo zamieszka razem — oboje postanowili poczekać z tą decyzją, aż syn uczestniczki show skończy rok szkolny. To jednak niejedyna radosna nowina w życiu zakochanych. Ostatnio Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" ogłosili, że spodziewają się dziecka. Rolnik nieraz wspominał, że marzy mu się córeczka i właśnie los tak chciał, że uda mu się to spełnić. Ostatnio gościliśmy na gospodarstwie Waldemara, w którym pokazał nam swoją pierwszą największą miłość, czyli kino. Uczestnik show może pochwalić się całkiem sporą kolekcją, która liczy około 1500 płyt.

To jest mój konik. Uwielbiam kino zwłaszcza z lat 80. - 90., te współczesne trochę mniej, ale jednak to, co z lat młodzieńczych zapamiętasz to jest najlepsze i tak. Lubię do tego wracać — powiedział Waldemar.

Pasja Waldemara z "Rolnika szuka żony" całkiem sporo go kosztuje, ale nie ma co się dziwić, w końcu jest to całe jego życie.

Telewizor ma 75 Cali. Jak go kupowałem 3 lata temu, no to był największy z możliwych. (...) Nie odłącznym elementem są tutaj głośniki właśnie, które dają odczucie, że naprawdę czujesz to kino — powiedziała rolnik.

Musiały sporo kosztować — dopytała dziennikarka.

No taki średniej klasy samochód można porównać tutaj do mojego sprzętu — odpowiedział.

Waldemar jest człowiekiem pełnym pasji i kino to niejedyna jego miłość. Uczestnik show wiele razy podkreślał w programie, że uwielbia tańczyć i wciąż chętnie uczy się nowych kroków.

Miłośnikiem tańca jestem zaraz po kinie. Bardzo lubię tańczyć, chodzę też na prywatne zajęcia, grupowe zajęcia, staram się tam doskonalić swoją pasję. Mieliśmy okazje właśnie z Dorotką na Sylwestrze być teraz w restauracji w starym kinie więc potańczyliśmy.... — zdradził Waldemar.

Co jeszcze zdradził Waldemar o swojej miłości do kina? Jaką tancerką jest Dorotka? Czy chętnie wystąpiłby na parkiecie "Tańca z gwiazdami"? Na te i wiele innych pytań uczestnik odpowiedział w naszym materiale powyżej.

