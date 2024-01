Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" wywoływał wśród widzów niemałe emocje. Związek z Ewą i wyeliminowanie Doroty z show, wzbudziło duże zaskoczenie wśród odbiorców. Nie mniejszym zdziwieniem był zwrot akcji, jaki nastąpił podczas finału. Okazało się, że rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej wyeliminował.

Waldemar podczas rozmowy z Party.pl zapytany został, jak czuje się po programie "Rolnik szuka żony", że teraz jest osobą publiczną i z hejtem, który na niego spadł. Rolnik odpowiedział, że czuje się dobrze z sytuacją związaną po programie. Wyznał również, że jest pozytywnie odbierany wśród ludzi.

Czasami się zdarzy, że ktoś podejdzie, zaczepi, porozmawia... nawet 'cześć' powie. To jest miłe, to jest fajne, to jest bardzo pozytywne

- powiedział nam Waldemar.