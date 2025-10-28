Katarzyna Zillmann zdecydowanie jest faworytką do finału 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". To już nie pierwsze "cztery dziesiątki", jakie udało jej się zdobyć w programie. Jak wraz z Janją podsumowują to, co przeżyły w ostatnim odcinku?

Katarzyna Zillmann o emocjach po odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Rumba Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" została oceniona na 40 punktów. W ogólnej punktacji z całego odcinka, dziewczyny uplasowały się na pierwszej pozycji w rankingu. Mogły liczyć także na głosy od widzów, co sprawiło, że podczas części eliminacyjnej jako pierwsze dowiedziały się, że przechodzą do kolejnego etapu. Jakie emocje towarzyszyły im tuż po odcinku?

Coś wspaniałego, naprawdę cieszę się tym procesem, tymi ludźmi. To, że mogę współpracować z tak wybitną tancerką i nauczycielką jak Janja to jest coś niesamowitego wyznała Kasia Zillmann w rozmowie z Party.pl.

Nie ukrywała:

Warto było ten pot, łzy wylewać, by tu dla Was tańczyć.

Zobaczcie nasz cały wywiad.

