Siódmy odcinek programu „Taniec z gwiazdami” zakończył się zaskakującym werdyktem. Z tanecznego show emitowanego przez Polsat odpadli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ich eliminacja była dużym zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale również dla innych uczestników programu. Para nie podeszła do pozostałych uczestników, aby się pożegnać, co wywołało jeszcze większe emocje. Teraz Marcin Rogacewicz zdecydował się zabrać głos i napisał to o Agnieszce Kaczorowskiej!

Marcin Rogacewicz po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami” dopiero teraz zabrał głos

Po emisji odcinka Agnieszka Kaczorowska zabrała głos na Instagramie. We wpisie podkreśliła, że udział w programie był dla niej wyjątkowy i podziękowała za ogromne wsparcie, jakie otrzymali po zakończeniu przygody w tanecznym show.

Najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była RAZEM. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko. Czas na powrót do domu. Taniec pozostanie… bo TERAZ OBOJE go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie… a może kiedyś…? napisała Agnieszka Kaczorowska

Choć widzowie są pod wrażeniem umiejętności tanecznych pary, to ich zachowanie tuż po odpadnięciu wywołało skrajne emocje. Z jednej strony pojawiały się głosy, że tańczyli lepiej niż Barbara Bursztynowicz, ale z drugiej wiadomo, że w tym programie oprócz umiejętności tanecznych liczy się też sympatia widzów, a tej najwyraźniej zabrakło.

Marcin Rogacewicz też przerywa milczenie po pożegnaniu z "Tańcem z Gwiazdami"

Dzień po emisji odcinka, w którym odpadli z programu, głos zabrał również Marcin Rogacewicz. Aktor zamieścił na Instagramie zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej machającej z samochodu bukietem róż. Do zdjęcia dodał wymowny podpis i w ten sposób zwrócił się do swojej partnerki:

Królowa jest tylko jedna... Jesteś cudem... Dziękuję napisał Marcin Rogacewicz na Instagramie

Widać, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są zakochani i świata poza sobą nie widzą, co dokładnie pokazali również w "Tańcu z Gwiazdami".

Instagram @marcin_rogacewicz

Kontrowersje wokół wyników po "Tańcu z Gwiazdami"

Decyzja o eliminacji pary numer 7, czyli Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, odbiła się szerokim echem. Widzowie oraz niektórzy uczestnicy nie kryli zaskoczenia. Internauci licznie komentowali sytuację w mediach społecznościowych, nie szczędząc słów krytyki pod adresem jurorów, którzy przyznali tej parze 33 punkty i dokładnie tyle otrzymali też Tomasz Karolak i Izabela Skierska, a jak wiadomo umiejętności taneczne aktora są raczej krytycznie oceniane.

Na kontrowersje wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza wpływ miało też ich zachowanie po ogłoszeniu werdyktu. Przemowa tancerki uderzająca w innych uczestników i ich poziom, rezygnacja z live'a pożegnalnego i brak pożegnania z pozostałymi uczestnikami. Para miała dosłownie uciec za kulisy.

Sądzicie, że zachowali się dobrze?

