Viki Gabor w rozmowie z Party.pl, poruszyła temat związków. Sama nie zamierza ukrywać się ze swoją relacją: "Crazy, że będę się chować, kamuflować, to nie o to chodzi".

Viki Gabor chociaż ma dopiero 18 lat, doskonale radzi sobie w show-biznesie. Nierzadko spotykały ją również trudne momenty, Viki Gabor jednak wie, jak radzić sobie z hejtem. Z kolei w rozmowie z Party.pl, wypowiedziała się na temat medialnych związków. Sama przyznała, że w przyszłości własnego nie zamierza ukrywać :