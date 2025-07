W wieku zaledwie 18 lat Viki Gabor ma już na koncie spektakularne sukcesy – od zwycięstwa w Eurowizji Junior, przez wydanie trzech albumów, aż po współpracę z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej. Mimo młodego wieku wokalistka zdaje się mieć świadomość, że popularność i pieniądze mogą szybko minąć. Podczas wizyty w naszym studio, zapytana o przesłanie dla przyszłej siebie 25-latki - odpowiedziała bardzo dojrzale.

Viki Gabor jest osobą rozrzutną?

W 2019 roku wiele się zmieniło w życiu Wiktori "Viki" Gabor. Najpierw została finalistką "The Voice Kids" (drużyna Tomsona i Barona), a później zwyciężczynią Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Jej piosenka "Superhero" zdobyła aż 278 punktów. Po triumfie w Junior Eurowizji Viki wydała trzy albumy studyjne: Getaway (Into My Imagination) (2020), ID (2022), oraz Terminal 3 (2024). W międzyczasie współpracowała z Kayah ("Ramię w ramię") i innymi artystami, a także brała udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (2022), gdzie dotarła do finału. Teraz, mając 18 lat, Viki prezentuje dojrzały wizerunek – ewoluowała zarówno muzycznie, jak i stylistycznie, co widać w jej bardziej odważnych, wyrazistych stylizacjach i świadomości image’u scenicznego. Ostatnio artystka gościła w naszym studiu, gdzie w rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl Viki Gabor została zapytana o to, jakie by powiedziała dwa zdania do przyszłej siebie 25-latki.

Odkładaj hajs i uważaj na ludzi powiedziała Viki Gabor.

Czy Viki Gabor jest rozrzutna? Na te i inny pytanie odpowiedziała powyżej w naszym materiale wideo.

