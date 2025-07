Viki Gabor 10 lipca skończyła 18 lat. Swoją karierę zaczynała zaledwie jako 10-letnia dziewczynka. To wtedy właśnie zdecydowała się wystąpić w "The Voice Kids", gdzie dotarła aż do wielkiego finału. Całe nastoletnie życie ciężko pracowała na swoją pozycję w show-biznesie, chociaż wielu rzeczy musiała sobie odmawiać, dziś nie ukrywa, że się opłacało.

Viki Gabor o finansach

Co dziś słychać u Viki Gabor? Nastoletnia gwiazda właśnie weszła w pełnoletniość i nie ukrywa, że ma kilka pomysłów na to, co chciałaby zrobić zaraz po 18-stce. Na swojej liście ma m. in. zrobienie prawa jazdy oraz przeprowadzkę do Warszawy. Viki Gabor marzą się również wakacje. Okazuje się, że przez ostatnie osiem lat nie miała czasu na to, by porządnie odpocząć na wyjeździe. Chociaż dopiero teraz będzie miała okazje spełnić to marzenie, nie żałuje tego w jaki sposób potoczyło się jej życie. Ciężka praca, której oddawała się przez całe swoje nastoletnie lata przyniosła jej nieocenione korzyści. W rozmowie z Party.pl, przyznała:

Jeśli masz szansę musisz wykorzystać ją w 100% (...) Ja wiem, że te 8 lat się opłaciły.

Zobaczcie nasz wywiad z piosenkarką.

