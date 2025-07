Viki Gabor ujawniła, czy jest milionerką

10 lipca Viki Gabor świętowała 18. urodziny. Młoda gwiazda jest zwyciężczynią Eurowizji Junior i obecnie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistek w kraju. Z okazji swojego święta opublikowała nowy teledysk do utworu „Wszystko, co mam” i zapowiedziała nadchodzący album. To dopiero początek zmian w jej życiu.

W rozmowie z naszym reporterem Viki Gabor podkreśliła, że gdy była dzieckiem, to rodzice decydowali o pewnych aspektach jej kariery, co wydawało się dla niej naturalne. Zaznaczyła jednak, że już przed 18. urodzinami mogła zarządzać swoimi finansami. Teraz ma pełną kontrolę nad zarobkami. Czy nastolatka może już nazwać się milionerkę? Takie pytanie usłyszała podczas wywiadu.

Nie odpowiadam na takie pytania. Ja wiem swoje. Nie jestem typem osoby, która lubi się chwalić czymś, tym bardziej pieniędzmi. Zawsze mówię, że pieniądze lubią ciszę. Mogę się tylko uśmiechnąć do was

Wokalistka stwierdziła, że jest bardzo zadowolona nie tylko z finansów, ale także pozycji, jaką obecnie ma w show-biznesie, choć początki nie zawsze były kolorowe.

Podczas wywiadu z naszym reporterem Viki Gabor opowiedziała, jak przez lata zmieniała się jej kariera i podejście do show-biznesu. Wciąż bardzo młoda artystka mogła już wielokrotnie mierzyć się nie tylko z krytyką, ale również uszczypliwymi uwagami internautów. Nastolatka podkreśliła, że musiała się oswoić z pewnymi sytuacjami i miewała chwile zwątpienia, jednak obecnie funkcjonowanie w branży muzycznej stało się dla niej naturalne.

Trzeba mieć bardzo silny charakter, jak się wchodzi w branżę muzyczną, bo ona jest dosyć mocna. Na start miałam 10 lat i pamiętam, że miałam kiedyś takie momenty, w których myślałam, że to się może jakoś źle skończyć, coś może nie wyjść, ale stwierdziłam, że zaczęłam, to trzeba tego pilnować, trzeba dać z siebie 100 procent. Nie jest tak źle teraz, nawet powiedziałabym, że jest bardzo dobrze, bo już wiem, z czym to się je. Wcześniej nie wiedziałam, to jest naturalne, że niektóre rzeczy mi nie wychodziły albo się wkurzałam na coś. Myślę, że bardzo dużo osób tak ma, jak zaczyna w tej branży muzycznej, ale to jest w 100 procentach normalne

wyjaśniła.