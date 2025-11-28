Takiego zamieszania wokół finału 14. edycji "Top Model" nikt się nie spodziewał. Niedługo po ogłoszeniu Michała Kota zwycięzcą show, w sieci zawrzało, a była agencja modelingowa, współpracująca z uczestnikiem w gorzkich słowach podsumowała jego działanie. Także udział w finale programu Evy Pietruk, która w 2024 roku zwyciężyła brytyjską edycję "Top Model" nie przeszedł opinii publicznej bez echa. Teraz w rozmowie z naszą reporterką głos zabrała Karolina Pisarek, która jest nie tylko byłą uczestniczką "Top Model", ale pojawiła się w najnowszej edycji reality show w roli gościnnego jurora.

Karolina Pisarek wprost o zwycięzcy 14. edycji "Top Model", Michale Kocie

Udział w "Top Model" był dla Karoliny Pisarek prawdziwą trampoliną do sławy. Modelka, która zajęła drugie miejsce w 5. edycji programu dziś jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej twarz pojawia się na okładkach prestiżowych magazynów, a od roku prowadzi także własną markę odzieżową. Choć od jej debiutu w "Top Model" minęła już dekada, Pisarek wciąż z sentymentem wraca do programu, który otworzył jej drzwi do świata modelingu i show-biznesu. Niedawno Karolina Pisarek wróciła na plan "Top Model" jako gość specjalny , gdzie ponownie spotkała się z Joanną Krupą, Marcinem Tyszką, Dawidem Wolińskim, Kasią Sokołowską i Michałem Pirógiem, oceniając postępy uczestników 14. sezonu show. Teraz, gdy od wielkiego finału miął już tydzień, w rozmowie z naszą reporterką, Karolina Pisarek wyznała wprost, co sądzi na temat zwycięzcy, Michała Kota.

Trzymam najmocniej kciuki, uważam, że super, że wygrał. - przyznała.

Karolina Pisarek wprost o zamieszaniu wokół finału 14. edycji "Top Model"

Niedługo po emisji finału show, była agencja modelingowa zwycięzcy "Top Model" wydała mocne oświadczenie w sprawie jego udziału w programie. Jak podkreślono, Michał Kot od dekady z sukcesami pracuje jako model, dlatego też jego agenci odradzali mu udział w programie, skierowanym dla osób stawiających pierwsze kroki w modelingu.

Na temat wcześniejszych sukcesów Michała Kota w świecie mody głos zabrała Karolina Pisarek:

Uważam, że zrobi ogromną karierę. Nie tylko w modelingu, bo on już robi w modelingu, ale w ogóle w show-biznesie. Wydaje mi się, że ma taką osobowość też, że o ile to dobrze poprowadzi, o ile nie popłynie, wiadomo jak to jest, żeby nie poszedł przysłowiowo w melanż, bo sam mówił, że jakąś tam miał przeszłość. - podkreśliła.

Nawiązała też do finalistki "Top Model", Evy Pietruk, która jako pierwsza pożegnała się z walką o zwycięstwo. Czy myśli, że udział Evy i Michała w finale "Top Model" to ustawka? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także:

Karolina Pisarek wprost o zamieszaniu wokół finału 14. edycji "Top Model", Fot. Adam Jankowski/REPORTER

Michał Kot z 14. sezonu "Top Model", Fot, Artur Zawadzki/REPORTER