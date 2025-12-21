Agata z "Hotelu Paradise" w rozmowie z Party.pl zdradziła, jakie wiadomości dostawała od widzów. Niestety, na zwyciężczynię randkowego show wylał się hejt. Przed kamerą wyznała, kto do niej pisał.

Agata z "Hotelu Paradise" o hejcie po programie

Pod koniec października br. zakończyła się emisja najnowszego sezonu "Hotelu Paradise". W ostatnim odcinku okazało się, że to Agata i Kuba cieszyli się największą sympatią wśród uczestników i to właśnie oni stanęli na Ścieżce Lojalności. Niestety, już po finale wyszło na jaw, że Agata i Kuba z "Hotelu Paradise" nie są już parą. I chociaż ich relacja nie przetrwała to razem udzielili wywiadu reporterce Party.pl. Podczas szczerej rozmowy pojawiło się pytanie o hejt. Agata wyznała, że dostawała gorzkie wiadomości.

Głównie od starszych kobiet i to był hejt polegający na tym, że jestem ladacznicą. wyznała Agata.

Zwyciężcyni randkowego show tłumaczyła się przed kamerą i zdradziła, co odpisała jednej z internautek.

Wszyscy robimy takie rzeczy tylko nie przed kamerami nie i może to był ten problem. Jednej pani w komentarzu odpisałam, że ladacznicą jestem ze swoim partnerem i tego się nie wstydzę

Nagle wtrącił się Kuba i zdradził, jakie on ma zdanie na ten temat! Co powiedział i jak zareagowała Agata? Zobaczcie nasz materiał wideo.

