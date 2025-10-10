Siódma edycja plebiscytu na Gwiazdę Party Young 2025 za nami! Jednym z laureatów tegorocznego konkursu został Zbigniew Król, zwycięzca "Twoje 5 Minut 3" oraz członek grupy "Faza". Zobaczcie, jak zareagował na wyróżnienie od fanów i naszych czytelników.

Zbigniew Król na 3. miejscu plebiscytu Gwiazda Party Young 2025

W tym roku w naszym plebiscycie Gwiazda Party Young 2025 oddano niemal 69 tysięcy głosów. W ścisłej czołówce znalazł się Zbigniew Król, który uplasował się na trzecim miejscu. Gdy odbierał od nas statuetkę nie ukrywał:

Ale się cieszę, że tu jestem. Kiedy ja bym pomyślał że będę wywiad prowadził i trzymał jakąś statuetkę. (...) Tak doceniam to wszystko, że ludzie do mnie piszą, daj spokój.

Kariera Zbyszka wystartowała bardzo szybko. Kiedy zgłosił się do "Twoje 5 Minut 3", programu Friza, który daje szansę ludziom na zaistnienie jako internetowy twórca, podbił serca nie tylko zaproszonych gości specjalnych, którzy challengowali uczestników ale również widzów. Dziś Zbigniew Król ma już 438 tysięcy fanów na Instagramie, a kanał Youtube "Faza", który współtworzy zdobył już 544 tys. subskrypcji. Na naszym kanale na Youtube znajdziecie najświeższy wywiad ze Zbyszkiem Królem.

W plebiscycie Party Young 2025 statuetki trafiły również do Klaudii Sadownik, która zajęła drugie miejsce oraz Oliwii Wawrzyniuk znanej jako "Crazy Oliwka", która zwyciężyła nasze głosowanie. Gratulujemy wszystkim!

Zbyszek Król laureatem plebiscytu Party Young 2025