Ich uczucie dojrzewało pod okiem kamery. Wielu internautów doskonale pamięta początki karier zarówno Wersow jak i Friza, a co za tym idzie, również ich wspólnej relacji. Chociaż Wiśniewscy dzielą się swoją prywatnością, to o dacie ślubu, nie powiedzieli nikomu. Przyjaciele i zaproszeni goście również dotrzymali tajemnicy. Jej rąbka uchylili jednak w kinowej produkcji, która opowiada o ich relacji. Ten pomysł nie wszystkim się spodobał. Jak Wersow i Friz podchodzą do krytyki?

Wersow i Friz o monetyzacji ślubu i prywatności

Wesele Wersow i Friza zdecydowanie było wydarzeniem roku wśród polskich influencerów. Zakochani powiedzieli sobie tak w Grecji, gdzie zaprosili swoich najbliższych. Całe wydarzenie odbyło się w ścisłej tajemnicy, chociaż fani domyślali się, co może oznaczać ich dwumiesięczna nieobecność w sieci. Podejrzenia się potwierdziły, a Wiśniewscy pochwalili się swoim szczęściem w wybranym przez siebie momencie. To jednak nie wszystko, jednocześnie zapowiedzieli, że do kin trafi film o ich relacji, w którym znajdzie się również fragment ze ślubu. "Friz & Wersow - miłość w czasach online", trafił na wielkie ekrany już 3. października.

Decyzja Friza i Wersow o dzieleniu się nagraniami ze ślubu w taki sposób, wywołała aferę w sieci. Influencerom zarzucało się monetyzację tego pięknego dnia, jak i swojej prywatności. Jak podchodzą do tego sami zainteresowani?

Uważam, że ten film ma w sobie bardzo fajny przekaz jako całość, który może każdemu dać moment do pomyślenia o może swoim związku, relacjach zdradził nam Friz.

Z kolei Wersow dodała:

Ja już tyle widziałam komentarzy na swój temat, że mnie nic nie zdziwi, więc jestem przekonana, że ten film jest fajny, nam się bardzo podoba (...) a to, co ludzie na ten temat powiedzą? Możecie krytykować i tak napiszcie, co sądzicie.

Wersow i Friz zdradzili również, ile wydali na swój ślub.

