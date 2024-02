Jej profil na TikToku śledzi miliony użytkowników, a każdy jej filmik zbiera tysiące polubień i komentarzy. Mowa oczywiście o Klaudii Klimczyk, czyli znanej w internecie "Mamie na obrotach", która swoim poczuciem humoru i dystansem do siebie, bawi widzów do łez. Jej zabawne nagrania szybko stają się prawdziwymi hitami sieci, a od pewnego czasu Klaudia spełnia się również jako stand-uperka. Teraz to my mamy dla Was wyjątkowy materiał z "Mamą na obrotach" w roli głównej!

Reklama

"Mama na obrotach" w naszym quizie

Ostatnio mieliśmy okazję gościć "Mamę na obrotach" w naszym studio i oczywiście zabawnych komentarzy było co niemiara. Zwłaszcza gdy przeprowadziliśmy z nią wyjątkowy quiz, a odpowiedzi Klaudii dosłownie doprowadziły wszystkich do płaczu ze śmiechu! Kreatywność "Mamy na obrotach" nie przestaje nas zaskakiwać, dlatego koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo - poprawa humoru gwarantowana!