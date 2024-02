Już od pierwszego odcinka to Billowi i Sandrze widzowie najpilniej się przyglądali. Ujawnienie licznych zdrad chłopaka wywołało ogromne emocje wśród widzów, tym bardziej, że i w "Willi Pokus" dopuścił się pocałunku z inną uczestniczką . Jak dziś, z perspektywy czasu, podchodzi do swojego zachowania?

Reklama

Bill z "Love Never Lies" komentuje swoje zachowanie wobec Sandry

Chociaż już pierwszy sezon "Love Never Lies" odbił się szerokim echem, drugi wywołał istną burzę. Internauci wciąż żywo komentują zachowania uczestników, a w szczególności Billa i Sandry. Już w pierwszym odcinku wyszło na jaw, że głównym powodem uczestnictwa pary w programie były liczne zdrady 20-latka - miało być ich aż sześć z sześcioma różnymi dziewczynami! W rozmowie z nami Sandra wyznała:

Między nami już wtedy dużo się zadziało i stwierdziłam, że tak naprawdę to może będzie coś, co wyjaśni pewne kwestie między nami, ciekawa przygoda. Bo tak naprawdę nie mieliśmy już nic do stracenia

W programie mogliśmy przyjrzeć się bliżej zachowaniu Billa, który... ponownie dopuścił się zdrady. Będąc w "Willi Pokus" między nim a singielką, która została mu dobrana, doszło bowiem do zbliżenia. Widzów i innych uczestników mocno zszokowało to, co zobaczyli na ekranie. Okazało się jednak, że po wszystkim Bill zdał sobie sprawę z tego, jak wiele bólu zadał Sandrze i nawet prowadząca, Maja Bohosiewicz, zauważyła w nim wyraźną zmianę. Jak do swoich licznych zdrad Bill podchodzi dziś?

Żałowałem swoich poprzednich błędów. Doszedłem do tych refleksji i do tej pory rozumiem wszystko i inaczej na wszystko patrzę - mówił w rozmowie z nami.

A co czuła Sandra oglądając wybryki Billa w programie? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Reklama

Zobacz także: Bill rozstał się z Sandrą i związał się z inną uczestniczką "Love Never Lies"? Fani znaleźli dowód!

Zobacz także