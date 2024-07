Choć za nami już 8. edycji "Hotelu Paradise" przez które przewinęło się mnóstwo uczestników to pojawili się również Ci, którzy szczególnie zapadali w pamięć. Jedną z nich jest Nana, która nawet powróciła do hotelu, by wziąć udział w gwiazdorskiej edycji. Teraz uczestniczka show spełnia się za granicą i zdradziła, czy jej serce jest ponownie zajęte.

Natalia Majos znana jako "Nana" wzięła udział w 4. edycji "Hotelu Paradise", w której poznała Łukasza. Para stworzyła relację romantyczną, która doprowadziła ich aż do finału. Nawet po emisji show budowali związek w prawdziwym świecie, ale z czasem podjęli decyzję o rozstaniu. Widzowie bardzo ich polubili, dlatego nic dziwnego, że oboje powrócili do "Hotel Paradise. All Stars" już jako single. Nana i Łukasz budowali pary z kimś innym i starali się nie wchodzić sobie w drogę. Po emisji odcinków uczestniczka show wyjechała do Paryża, gdzie studiuje. Czasami jednak odwiedza swoje rodzinne strony i pojawia się na eventach. Na jednym z nich rozmawiała z naszą reporterką, która dopytała, czy jej serrce jest już zajęte. Uczestniczka show jak zawsze otwarcie odpowiedziała.

Było, ale ostatnio... to nie był związek, ale taki ''situationship'' (tłum. związek - nie związek) i na razie nie chce być w związku, bo chciałabym powyjeżdżać i bardziej skupić się na sobie — zdradziła Nana.

Co więcej, zdradziła Nana w rozmowie z naszą reporterką? Czy jest szczęśliwą singielką? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej.

