Marianna Schraiber od kilku lat nie schodzi z medialnych nagłówków. Znana z odważnych wypowiedzi, bezkompromisowych decyzji i kontrowersyjnego wizerunku, zdobyła rozpoznawalność nie tylko jako uczestniczka programu "Top Model", ale również jako żona byłego polityka PiS i aktywistka społeczna. Z równą łatwością porusza się w świecie mody, jak i polityki, a w mediach społecznościowych śledzi ją wierna grupa fanów i… równie zaangażowanych krytyków. Teraz ponownie daje o sobie znać – tym razem wypowiedzią na temat nowego reality show "Nasi w mundurach".

Reklama

Marianna Schreiber chciałaby wziąć udział w programie "Nasi w mundurach"

Marianna Schreiber w rozmowie z Party.pl przyznała, że udział w jednym z najnowszych reality show byłby dla niej spełnieniem marzeń – i to do tego stopnia, że zdecydowałaby się na niego… nawet bez wynagrodzenia. Chodzi o wojskowy format "Nasi w mundurach", który od niedawna gości na antenie TTV i wzbudza coraz większe emocje w sieci.

Program "Nasi w mundurach" to połączenie reality show i treningu wojskowego. Uczestnicy – w tym celebryci i influencerzy – trafiają do koszar, gdzie pod okiem byłych żołnierzy przechodzą intensywne szkolenie fizyczne i mentalne. Zderzenie świata show-biznesu z twardymi zasadami armii budzi skrajne emocje i szybko przyciągnęło uwagę widzów. Nic dziwnego, że Marianna Schreiber, która od dawna pokazuje swoją sympatię do munduru, od razu zareagowała na ten format.

Jest taki program nasi w mundurach. To jest super. Ja bym tam wzięła udział za darmo. Nie wzięłabym żadnych pieniędzy - wyznała Marianna.

Co jeszcze powiedziała nam celebrytka? Zobaczcie sami w wideo!

Reklama

Zobacz także: Tego Marianna Schreiber zabroni córce! Na początek: "Imprezowania, eksperymentowania, samotnych wyjazdów "