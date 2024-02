Choć do rozpoczęcia najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” zostały jeszcze niecałe dwa tygodnie, internauci już rozpisują się o programie. Nic dziwnego. W tym roku produkcji udało się namówić do występu kilka naprawdę gorących nazwisk. W marcu w zmaganiach o Kryształową kulę zobaczymy m.in. Roksanę Węgiel, Macieja Musiała oraz Dagmarę Kaźmierską, która zatańczy z powracającym do produkcji Marcinem Hakielem. Obecność celebrytki z „Królowych życia” wzbudziła spore kontrowersje. Jak wyglądają jej relacje z programowym partnerem Marcinem Hakielem?

Dagmara Kaźmierska o relacjach z Marcinem Hakielem

Niedawno Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska zostali wypatrzeni przez paparazzi po treningu do „Tańca z gwiazdami”. Na zdjęciach para miała nietęgie miny. Wkrótce pojawiły się plotki, według których celebrytka i choreograf nie dogadują się najlepiej. Sporo krytyki wylało się również pod adresem samej bohaterki „Królowych życia”. Część internautów stwierdziła, że kobieta z wyrokiem nie powinna brać udziału w programie telewizyjnym. Widzowie zastanawiają się też, czy Dagmara w ogóle może tańczyć po koszmarnym wypadku samochodowym sprzed kilku lat.

W rozmowie z naszym reporterem para opowiedziała o swoich treningach. Marcin Hakiel i Dagmara pozwalali sobie na żarty, a nawet lekkie docinki. Wygląda na to, że relacje między celebrytką a tancerzem są więcej niż poprawne. Choreograf zapowiedział, że internauci, którzy stawiają krzyżyk na jego partnerce, mogą się zdziwić.

Królowa ma taką kondycję, że ona jeszcze dalej fika, a ja tam leżę na parkiecie. (…) Myślę, że wiele osób będzie zdziwionych tym postępem i tym, co królowa zaprezentuje – powiedział Marcin Hakiel.

Ale zawodową tancerką raczej nie zostanę. (…) Myślę, że jest dobrze. Przede wszystkim zaczęłam się już dobrze czuć. Zaczęłam czerpać z tego przyjemność, bo na początku to był ostry wycisk. Terror był. I taka byłam, że jeszcze się nie mogłam wczuć. (…) Sama widzę, że już mi idzie – przyznała Dagmara Kaźmierska.

Choć początkowo gwiazda „Królowych życia” miała pewne blokady, z czasem dała się porwać w tańcu i zaczęła coraz odważniej stawiać kroki na parkiecie, co zauważył także Marcin Hakiel.

Uczestnicy „Tańca z gwiazdami” się nie oszczędzają. Zdarzyło im się nawet zrobić dwa treningi w ciągu dnia – trzy godziny rano i dwie wieczorem. Dagmara Kaźmierska przyznała, że Marcin Hakiel dba o jej formę i czuje się bezpiecznie pod okiem instruktora. Myślicie, że daleko zajdą? Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć, co jeszcze zdradzili nam tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami".