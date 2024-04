Już niebawem Sandra Kubicka i Baron powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Zanim jednak do tego doszło postanowili sformalizować swój związek, czym zaskoczyli wszystkich! Przy okazji rozmowy z Alkiem zapytaliśmy go, czy w planach mają jeszcze jedną ceremonię oraz, co ślub zmienił w ich związku. Padła stanowcza odpowiedź.

Sandra Kubicka i Alek Baron wezmą drugi ślub?

Ostatnio informowaliśmy, że Sandra Kubicka potrzebowała pomocy i trafiła na izbę przyjęć z uporczywymi dolegliwościami. Okazało się, że końcówka ciąży mocno daje jej się we znaki, ale na szczęście, potrzebuje jedynie więcej odpoczynku. 29-latka z pewnością cieszy się, że już kilka tygodni temu jej i Alkowi Baronowi udało się wziąć ślub i dziś może mieć spokojną głowę.

Co ciekawe, para powiedziała sobie "tak" dość spontanicznie i część bliskich poinformowali dopiero, gdy było już po wszystkim. Zdecydowali się na ślub cywilny, a po nim udali się na obiad do restauracji. Przy okazji rozmowy z muzykiem zapytaliśmy go wprost, czy sformalizowanie związku zmieniło coś w ich relacji.

Jeszcze bardziej się kochamy. To jest taki sakrament już przynależenia (do siebie - przyp. red.) do końca i jeden dzień dłużej. A tak naprawdę nie zmieniło się nic. Jesteśmy szczęśliwi i przed i po

Do tej pory Sandra Kubicka i Alek nie wspominali o ślubie kościelnym. Czy mają go w planach? Muzyk nie pozostawił wątpliwości! Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co nam powiedział!

