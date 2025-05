Kilka tygodni temu rozpoczęła się 7. edycja programu „Sanatorium miłości”, w której jedną z uczestniczek jest Małgorzata. Od niemal czterdziestu lat mieszka we Włoszech. W młodości pracowała jako tancerka estradowa, a życie zawodowe prowadziło ją w różne zakątki świata. Po śmierci męża, którego przez lata otaczała opieką, Małgorzata postanowiła otworzyć się na nową miłość i szansę na szczęście. W rozmowie przed naszą kamerą zdradziła, czego szuka u mężczyzn.

Małgorzata, uczestniczka 7. edycji programu „Sanatorium miłości”, w rozmowie przed naszą kamerą nie miała wątpliwości, co dla niej jest najważniejsze u mężczyzny. Zdradziła, że jednym z kluczowych kryteriów jest sportowa sylwetka, ale równie istotna jest dla niej empatia i charyzma.

Więc tak, ja w ogóle kocham sport. Także na pewno nie chciałabym, chciałabym, żeby to była osoba wysportowana. Jeżeli to osoba by była, która na przykład zaśpiewa, to tę piosenkę tylko ja mam słyszeć, nikt więcej. Empatia. Charyzma

mówi Małgorzata.