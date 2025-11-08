Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zapytaliśmy Tomasza Wygodę o ocenę występów obecnych uczestników w trio z byłymi uczestnikami show. Czy któryś z tańców wywołał w nim emocje, które trwały jeszcze przez jakiś czas?

Tomasz Wygoda o tańcach z ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Trzeba przyznać, że wszystkie tańca ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" były nadzwyczajne. Jednak tylko jedna z par może być faworytem, czy Tomasz Wygoda ma taką parę?

Dramaturgicznie była piękna sytuacja, gdzie Maurycy z Sarą i Anią zrobili to wspomnienie, ale jeżeli chodzi o taniec Kasia z Janią i Anitą (...) to było bardzo piękne - ocenił Tomek Wygoda.

Juror wspomniał także o tańcu Wiktorii, Kamila i Ani. Wyjawił, że Ania wniosła bardzo dużo swojego pięknego świata.

Oczywiście znowu Wiktoria i Kamil, którzy są świetni - podsumował Wygoda.

fot. Wojciech Olkuśnik/East News