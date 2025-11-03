Tomasz Wygoda ujawnił, kto może wejść do finału „Tańca z Gwiazdami”

W ósmym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, który został wyemitowany 2 listopada 2025 roku, z programem pożegnała się para: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Choć prezentowali wysoki poziom artystyczny, to decyzja widzów zdecydowała o ich eliminacji. Wielkimi krokami zbliżamy się do finału tej edycji. Kogo zobaczymy w ostatnim etapie walki o Kryształową Kulę? Tomasz Wygoda podzielił się swoimi spostrzeżeniami.

Tomasz Wygoda zdradził, kto może dojść do finału „Tańca z Gwiazdami”

W rozmowie z naszym reporterem Tomasz Wygoda nie ukrywał, że jest kilkoro faworytów, reprezentujących zbliżony, bardzo wysoki poziom. Zauważył również, że są uczestnicy, którzy mocno rozwinęli się od pierwszego odcinka „Tańca z Gwiazdami” i mogą włączyć się do walki o główną nagrodę.

Kryształową Kulę mamy dzisiaj jedną, Basię. Widzimy cały czas, że trzy pary idą bardzo mocno, praktycznie łeb w łeb. Mamy Wikasię, mamy Wiktorię i mamy Maurycego. Ale jest Tomek, który się mega rozwija. Mamy też Bagiego, który dorasta bardzo pięknie powiedział Wygoda.

W dalszej części rozmowy zwrócił uwagę na Wiktorię. Wygląda na to, że to właśnie ona zrobiła na Wygodzie największe wrażenie. Czy to właśnie ją widzi w finale?

Chcę podkreślić Wiktorię. Bo to, co Wiktoria zrobiła w pierwszym odcinku, to było poza konkurencją tego programu. I proszę, żebyście państwo, mimo sympatii, zwrócili na to uwagę, bo Wiktoria jest jakimś fenomenem. Co ona dzisiaj zrobiła! Nie tylko aktorsko, ale i technicznie, z tym luzem. Albo zawsze była tak dobra, albo Kamil jest tak świetnym nauczycielem dodał.

Barbara Bursztynowicz odpadła z „Tańca z Gwiazdami”

W trakcie ósmego odcinka Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zatańczyli rumbę z Anetą Zając, za którą otrzymali 23 punkty. Drugi taniec – quickstep – wypadł znacznie lepiej w oczach jurorów i został oceniony na 32 punkty. Mimo dobrej punktacji końcowej to właśnie ta para musiała opuścić show.

Zobacz także: Fala komentarzy po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nie zabrakło porównań Bursztynowicz do... Kaczorowskiej