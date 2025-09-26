Tomasz Wygoda to wszechstronny artysta, tancerz, choreograf, aktor i pedagog. W "Tańcu z Gwiazdami" występuje w roli jurora programu, gdzie dołączył do grona oceniających i doskonale sobie radzi w tej roli. W jednym z ostatnich odcinków skomentował eliminację Ewy Minge i dyplomatycznie stwierdził, że werdykt zawsze jest sporym zaskoczeniem, a życie bywa nieprzewidywalne. Teraz zdradza, kto jest jego faworytem w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Tomasz Wygoda wybrał już swojego faworyta w "Tańcu z Gwiazdami"?

Bogate doświadczenie sceniczne i taneczne Tomasza Wygody daje mu wiarygodność w ocenach, co sprawia, że jego głos w jury bywa szczególnie słuchany. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" darzą go sympatią i doskonale wiedzą, że jego ocena umiejętności tanecznych uczestników jest zawsze wyważona i przedstawiona z klasą.

W rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim Tomasz Wygoda odpowiedział na pytanie o faworyta. Kto nim jest w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Iwona Pavlović podkreślała, że Wiktoria Gorodecka może być takim objawieniem obecnej edycji. Co na to Tomasz Wygoda?

Wiktoria wspaniale zrobiła paso. Pięknie pracuje górą, ja dałem 9 przy tych trzech 10, ale to i tak bardzo dobra ocena. Jeszcze bardziej bym chciał, żeby dołem zapracowała, z przepony. - powiedział Tomasz Wygoda

Juror nie ukrywa, że Wiktoria Gorodecka świetnie tańczy i nie może się doczekać, aż będzie jej mógł przyznać "10"

Jest fantastyczna i ja bardzo czekam, żeby tę 10 dać! - dodał juror

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Tomaszem Wygodą. Co jeszcze powiedział przed kamerą Party.pl?

