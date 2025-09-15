Aleksander Sikora kibicuje Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi, a w rozmowie z nami skomentował zamieszanie, które wygenerowali swoim pocałunkiem w "Tańcu z Gwiazdami".

Aleksander Sikora o związku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Reakcja Karolaka i Skierskiej na pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza została zauważona i skomentowana przez internautów. Podobnie jak sam fakt, że zakochani ogłosili swój związek. Nie wszyscy jednak przychylnie komentują to, co łączy prywatnie parę numer 7.

Aktor i jego taneczna partnerka mogą jednak liczyć na wsparcie kolegów z programu, którzy doceniają nie tylko ich wkład w przygotowania do występów w "Tańcu z Gwiazdami", ale również ich relację prywatną. Olek Sikora w rozmowie z Party.pl stanął w obronie Kaczorowskiej i Rogacewicza, broniąc ich przed krytyką ze strony internautów, która zalała media społecznościowe:

Wszyscy Ci, którzy są szczęśliwi, mają bliskich, którzy ich kochają, którzy ich wspierają to wierz mi, że nie mają wtedy czasu, żeby wyrażać swoje niezadowolenie w internecie. To jest najpiękniejsza recenzja. Wszystkim tym, którzy rugają Agnieszkę i Marcina i ich związek, polecam, żeby się po prostu zakochać. To naprawdę uskrzydla, to naprawdę otwiera i wtedy nikt nie będzie miał czasu, żeby wylać jakąkolwiek złą emocję. Miłość jest oczyszczająca.

Z kolei Izabela Skierska dodała:

Uważamy, że najpiękniejsza emocja to jest miłość, więc się bardzo cieszymy, że się tym z nami podzielili.

Co jeszcze na ten temat nam zdradzili? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

