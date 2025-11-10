Już za tydzień odbędzie ostateczne starcie i poznamy zwycięzcę jubileuszowej, (bo 30. w polskiej historii oraz 17. w Polsacie) edycji "Tańca z Gwiazdami". Poznaliśmy finałowe pary, a o jednej z nich decydował tylko głos jury. Tomasz Wygoda zabrał głos po półfinale. Żałuje jednego.

Tomasz Wygoda o decyzji jury w półfinale "TzG"

Za nami półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Zgodnie z głosami publiczności do wielkiego finału zakwalifikowali się:

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka;

Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska;

Z kolei decyzją jurorów, która zapadła tuż po dogrywce, dołączyli do nich:

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

W rozmowie z Party.pl, Tomasz Wygoda wspomniał o pozostałych uczestnikach. Dużo miejsca poświęcił Katarzynie Zillmann, która wraz z Tomaszem Karolakiem, musiała pożegnać się z programem tuż przed ostatnim odcinkiem sezonu:

Ona zasłużyła na specjalne wydanie kryształowej kuli i jakbym tylko miał a nie mam...

Koniecznie zobaczcie, co nam zdradził juror w najnowszej rozmowie. Wideo znajdziecie powyżej.

