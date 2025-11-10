Tomasz Wygoda o Katarzynie Zillmann po półfinale "TzG". Żałuje, że odpadła?
Tomasz Wygoda zabrał głos ws. finalistów "Tańca z Gwiazdami". W dogrywce musiały zmierzyć się takie gwiazdy jak: Tomasz Karolak, Wiktoria Gorodecka i Katarzyna Zillmann. Decyzją jurorów to własnie Wiktoria Gorodecka będzie miała szansę zawalczyć o "kryształową kulę". Tomasz Wygoda jednak nagle poruszył temat Katarzyny Zillmann.
Już za tydzień odbędzie ostateczne starcie i poznamy zwycięzcę jubileuszowej, (bo 30. w polskiej historii oraz 17. w Polsacie) edycji "Tańca z Gwiazdami". Poznaliśmy finałowe pary, a o jednej z nich decydował tylko głos jury. Tomasz Wygoda zabrał głos po półfinale. Żałuje jednego.
Tomasz Wygoda o decyzji jury w półfinale "TzG"
Za nami półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Zgodnie z głosami publiczności do wielkiego finału zakwalifikowali się:
- Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka;
- Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska;
Z kolei decyzją jurorów, która zapadła tuż po dogrywce, dołączyli do nich:
- Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
W rozmowie z Party.pl, Tomasz Wygoda wspomniał o pozostałych uczestnikach. Dużo miejsca poświęcił Katarzynie Zillmann, która wraz z Tomaszem Karolakiem, musiała pożegnać się z programem tuż przed ostatnim odcinkiem sezonu:
Ona zasłużyła na specjalne wydanie kryształowej kuli i jakbym tylko miał a nie mam...
Koniecznie zobaczcie, co nam zdradził juror w najnowszej rozmowie. Wideo znajdziecie powyżej.
