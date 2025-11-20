Tomasz Wygoda udzielił nam krótkiego wywiadu, w którym szczerze wypowiedział się na temat jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Co sądzi o wygranej Mikołaja Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej i jakie ma odczucia tuż po finale? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale.

Tomasz Wygoda podsumował "Taniec z Gwiazdami"

Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarczyła widzom maksymalną dawkę emocji i wzruszeń. Do walki o Kryształową Kulę stanęły między innymi gwiazdy, takie jak Tomasz Karolak, Maurycy Popiel, Sonia Bohosiewicz, Wiktoria Gorodecka czy Barbara Bursztynowicz. Ostatecznie zwycięzcą okazał się Mikołaj Bagiński - influencer, który stworzył cieszący się dużą sympatią publiczności duet z Magdaleną Tarnowską.

W 2024 roku do składu jurorskiego uwielbianego przez widzów programu dołączył Tomasz Wygoda. Tancerz oceniał również występy uczestników na parkiecie w jubileuszowej edycji. Co sądzi na temat jesiennego sezonu tanecznego show? O tym - i nie tylko - opowiedział przed naszą kamerą.

Piękny finał, to jest przede wszystkim program o zabawie, o tańcu, o radości, o popularności. Miksowanie różnych rzeczy. Ludzie pokazują, jak pięknie pracują, jak kochają, jak się przyjaźnią. Uważam, że to jest jeden z najlepszych programów, wspaniale przygotowany powiedział.

Tancerz wyraził ogromną wdzięczność za to, że może brać udział w tak różnorodnym projekcie telewizyjnym.

Ja mam ogromną i wielką satysfakcję i wdzięczność, nie tylko do ludzi, którzy mnie zaprosili ale w ogóle do życia i do kogoś, kto pociąga za sznurki w jakichś różnych zdarzeniach, że mogę tutaj być i mówić do ludzi. Co prawda ludzie nie zawsze słuchają, tego co mówimy bo ludzie są wolni zaznaczył juror Tańca z Gwiazdami.

