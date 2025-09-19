Udział Barbary Bursztynowicz w "Tańcu z gwiazdami" od początku rodzi wiele skrajnych emocji, jednak 71-latka wciąż udowadnia, że mimo wieku, świetnie odnajduje się na parkiecie. W rozmowie z Party.pl opowiedziała o emocjach, jakie towarzyszą jej w związku z takim wyzwaniem. Nie ukrywa, że jest coś, co nie opuści jej przez cały czas trwania programu.

Barbara Bursztynowicz szczerze o swoim udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Po pierwszym odcinku nowej edycji "Tańca z gwiazdami", widzowie byli wyraźnie oczarowani Barbarą Bursztynowicz, która świetnie poradziła sobie na parkiecie. Wówczas nikt nie opuścił programu, dlatego fani znów będą mogli oglądać aktorkę na parkiecie. Tym razem jednak zadanie jest szczególnie trudne, bo uczestnicy mają na przygotowanie choreografii zaledwie tydzień.

W rozmowie z naszym reporterem Barbara Bursztynowicz opowiedziała, jak czuje się jako uczestniczka największego tanecznego show w Polsce i jakie emocje jej przy tym towarzyszą. Nie ukrywa, że przede wszystkim jest to spory stres.

Ten stres będzie mi towarzyszył przez cały okres, w którym będę w ''Tańcu z gwiazdami''. Nie podchodzę do tego na luzie, co ma być to będzie - nie! Jednak, ponieważ jestem osobą ambitną, chciałabym, żeby to nasze wykonanie było w miarę precyzyjne. Chciałabym się bawić tym. Ciągle liczę kroki i liczę na Michała

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zdradzili nam również, jaki taniec zaprezentują w drugim odcinku show. To nie będzie łatwy orzech do zgryzienia.

